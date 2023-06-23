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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على سيدة بحوزتها حشيش بـ 1.6 مليون جنيه في الإسماعيلية

المخدرات
المخدرات

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، حال تواجدها بمسكنها وبحوزتها 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – 50 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - مبلغ مالى.

 وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطها الإجرامى.

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2 مليون و 600 ألف جنيه تقريباً).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

أجهزة وزارة الداخلية اسماعيلية الامن العام البحث الجنائي الحشيش امن الاسماعيلية

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