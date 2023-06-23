القبض على شخصين بحوزتهما حشيش بـ 2.5 مليون جنيه بالجيزة

المخدرات في العربية..

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) حال استقلالهما سيارة ملاكى بدائرة القسم وبحوزتهما (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهما الإجرامي والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2 مليون و 500 ألف جنيه تقريباً) و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .