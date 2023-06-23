عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بنادق آلية وخرطوش.. ضبط أسلحة نارية في حملة أمنية بالمنيا

قوات الشرطة
قوات الشرطة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا حملة أمنية إستهدفت دائرة (مركزى شرطة أبو قرقاص – دير مواس) .

أسفرت جهودها عن ضبط (8) قطع سلاح نارى عبارة عن (3 بنادق آلية – 2 بندقية خرطوش – طبنجة – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (8 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (2) قضية إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهما (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية") و تنفيذ (306) حكم قضائى متنوع.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أجهزة وزارة الداخلية اجهزة الامن اسلحة نارية الأجهزة الامنية الأسلحة النارية المواد المخدرة بندقية خرطوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

الفنان محمد السعدني يعلن وفاة والدته

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

وفاة اللواء محمود خلف

خلال 48 ساعة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أخبار الرياضة ... نجم الأهلي يوقع للزمالك ... كهربا مهدد بالإيقاف مجددا... نبأ سار بشأن عودة بن شرقي للزمالك

ترشيحاتنا

رئيس جامعة حلوان: نستهدف زيادة أعداد الوافدين وجذبهم من جميع دول العالم

سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 23-6-2023

أول تعليق من الكرملين على تصريحات ماكرون بشأن زعزعة موسكو لاستقرار إفريقيا

خطيب المسجد الحرام: ذكرى إمام الحنفاء تتجدد ببيت الله الحرام ومشاعره المباركة

قنبلة الموسم.. محمد صلاح على رادار الهلال السعودي

خطيب الجامع الأزهر: خير يوم عرفة يعود على الكون كله ليس الحجيج فقط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مروع| مطرب يرمي نفسه على الجمهور.. هل هو سام سميث؟

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

أمريكي يحرق موظفًا في كشك بنزينة والشرطة تحقق| ما القصة

غريب وخطير.. صورة لـ كوبري في أستراليا تثير جدلا

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

بالأسماء.. صفقات الزمالك صيف 2023| فيديو جراف

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ