شولتز: يمكن توفير تكنولوجية رخيصة وبديلة للوقود الأحفوري

أكد المستشار الألماني أولاف شولتز، أن الالتزام باستخدام الوقود الأحفوري يُقال دائما إنه أرخص، لكن يكننا توفير بدائل تكنولوجية رخيصة، وهذا أمر قابل للتطبيق، وهذا أمر نعمل على تنفيذه، بحيث نفعل ما نقوله.

وأضاف شولتز خلال كلمته في الجلسة الحوارية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، ونقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "يجب ان نقوم بشيء لكي نجري إصلاحات للبنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وهناك خارطة طريق عمل عليها ألمانيا مع شركاء كثر للبنك الدولي والبنوك الدولية متعددة الأطراف وانا أقدر أن الكثيرين يدعمون هذا الأمر بما في ذلك الرئيس الجديد للبنك الدولي، ونحن في حاجة إلى التغيير لكي يتوفر لدينا المزيد من الاموال التي نستطيع ان نستخدمها من خلال إدارة بنوك التنمية".

وأشار، إلى أن الحرب الروسية الاوكرانية تمثل خطرا على الأمن والسلام الدولي، بالإضافة إلى الزراعة في العالم، كما ان مجموعة صغيرة من الدول تحتكر إنتاج السماد، وبالتالي يجب تبني صناعة السماد في كل الدول التي توجد بها المواد الخام.

