عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انهيار أروى جودة في جنازة والدها .. شاهد

جنازة والد أروي جودة
جنازة والد أروي جودة

انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على والد الفنانة أروى جودة، عقب صلاة الظهر، من داخل مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. 

وسيطرت مشاعر الحزن والبكاء علي الفنانة أروى جودة، أثناء صلاة الجنازة على والدها، والذي توفي عقب صراع مع المرض. 

وحرص كل من الفنانة صفاء أبو السعود، والفنان سيد رجب، والإعلامية جاسمين طه زكي، علي المشاركة بجنازة والد أروى جودة، بجانب حضور عدد من الأقارب والأصدقاء.

وأعلنت الفنانة أروى جودة موعد ومكان جنازة والدها الذي رحل بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت أروى جودة:" صلاة الجنازة على والدي المغفور له بإذن الله أ/يحيى احمد قاسم جودة يوم الجمعة ٢٣ /٦   مع صلاة الجمعة في جامع  مصطفى محمود إن شاء الله".

وكانت أروى جودة خلال الفترة الماضية تعكف على رعاية والدها بعد نقله إلى إحدى المستشفيات، وكان آخر ظهور لها في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي منذ أيام.

39ef8670-52ae-40a9-bf5a-1fc676324356
39ef8670-52ae-40a9-bf5a-1fc676324356
16b43558-e143-421f-a828-415c838bc7c5
16b43558-e143-421f-a828-415c838bc7c5
3ac4363d-c24a-4bf1-8737-c5cb7067579c
3ac4363d-c24a-4bf1-8737-c5cb7067579c
607f1b41-cf0e-4055-9cc7-67f3c0cc1da1
607f1b41-cf0e-4055-9cc7-67f3c0cc1da1
abfa0dcd-30b0-4864-acce-9ab55d255a48
abfa0dcd-30b0-4864-acce-9ab55d255a48
db5e7275-455e-47d0-9c15-196ea24d47fb
db5e7275-455e-47d0-9c15-196ea24d47fb
bef02da4-2da5-45e3-89a6-ab01cf7d8cb5
bef02da4-2da5-45e3-89a6-ab01cf7d8cb5
1dcb3245-02ac-45a4-b2d5-25a44398f839
1dcb3245-02ac-45a4-b2d5-25a44398f839
والد الفنانة أروي جودة الفنانة اروى جودة أروى جودة مصطفى محمود وفاة والد أروى جودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

وفاة والدة محمد السعدني

للقطاع الحكومي والخاص.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

موضوعات متعلقة

سمك طازج .. أحمد الفيشاوي يمازح جمهوره في عمق البحر | شاهد

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

محمد رمضان في ظهور جديد عبر السوشيال ميديا.. شاهد

هشام ماجد ينعي والد أروى جودة

تامر حسني يتصدر تريند تويتر بسبب إعلان فيلم تاج.. والجماهير تعلق

أشطر ناس.. أحمد فهمي يهنئ هنا الزاهد وأحمد السعدني بمسلسلهم الجديد

بحب التتويج.. تعليق مثير من كولر عقب فوز الأهلي بثلاثية حرس الحدود

أحمد حسام ميدو برفقة شيكابالا من داخل نادي الزمالك.. شاهد

ترشيحاتنا

بيب جوارديولا يصل إلى مصر .. اعرف سر الزيارة

الرئيس السيسي يصارح قادة أوروبا: أين تمويل الـ 100 مليار دولار لمواجهة تغيرات المناخ؟!.. و27 ألف إفريقي غرقوا خلال الهجرة غير الشرعية

البحوث الإسلامية يبدأ المقابلات الشخصية لاختيار مبعوثي الأزهر لدول العالم

رد عاجل من روسيا بعد فرض عقوبات أوروبية جديدة عليها

واعظ بالأزهر : يوم عرفة أكثر ساعات العتق من النار

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجارة بالثوم والفلفل.. نوع طعام صيني يثير الدهشة| كيف يعدونه؟

الترطيب والتقشير أبرزها.. تعلمي الاهتمام بالشفاه في 4 خطوات

جدل حول تأجيل معرض الشعراوي بالأوبرا.. اعرف الأسباب والتفاصيل|صور

تزامنًا مع عيد الأضحى.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق.. تفاصيل

فيديو

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

وزنها 180 كيلو ومريضة قلب.. الحاجة ابتسام تستغيث: الحقوني قبل ما أموت |فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ