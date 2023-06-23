انهيار أروى جودة في جنازة والدها .. شاهد

انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على والد الفنانة أروى جودة، عقب صلاة الظهر، من داخل مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وسيطرت مشاعر الحزن والبكاء علي الفنانة أروى جودة، أثناء صلاة الجنازة على والدها، والذي توفي عقب صراع مع المرض.

وحرص كل من الفنانة صفاء أبو السعود، والفنان سيد رجب، والإعلامية جاسمين طه زكي، علي المشاركة بجنازة والد أروى جودة، بجانب حضور عدد من الأقارب والأصدقاء.

وأعلنت الفنانة أروى جودة موعد ومكان جنازة والدها الذي رحل بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت أروى جودة:" صلاة الجنازة على والدي المغفور له بإذن الله أ/يحيى احمد قاسم جودة يوم الجمعة ٢٣ /٦ مع صلاة الجمعة في جامع مصطفى محمود إن شاء الله".

وكانت أروى جودة خلال الفترة الماضية تعكف على رعاية والدها بعد نقله إلى إحدى المستشفيات، وكان آخر ظهور لها في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي منذ أيام.

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