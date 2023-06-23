بعد صراع مع المرض.. وفاة والد الفنانة أروى جودة

أعلنت الفنانة أروى جودة منذ قليل وفاة والدها “يحيى جودة”، وذلك بعد صراع مع المرض خلال الأيام الماضية، وذلك عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت أروى جودة خبر وفاة والدها جاء فيه:" إن لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله أبي العزيز أستاذ يحيى أحمد قاسم جودة.. نرجو منكم الدعاء".

وكانت أروى جودة خلال الفترة الماضية تعكف على رعاية والدها بعد نقله إلى إحدى المستشفيات، وكان آخر ظهور لها في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي منذ أيام.

ولم تعلن أروى جودة حتى الآن عن تفاصيل جنازة وعزاء والدها، وكتبت والدتها عبر فيسبوك:" رحل الآن حبيب عمري أبو بناتي الغالي يحيى جودة".

وكشفت الفنانة أروى جودة، عن كواليس تحضيرها لشخصية حُسن في مسلسل رسالة الإمام وهل استعانت بمراج أم لا.

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد"، "لم أتوغل كثيرا في المراجع لأن الشخصية التي أقدمها ليست حقيقية بل شخصية خيالية واعتمدت في الأغلب على السيناريو وتوجيهات المخرج.

كشفت الفنانة أروى جودة عن طريقة تغلبها على صعوبات التحدث بالفصحى في مسلسل رسالة الإمام الذي عرض خلال موسم رمضاني المنقضي.

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.