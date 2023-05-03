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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أروى جودة تكشف كواليس تحضيرها لـ شخصية "حُسن" في مسلسل رسالة الإمام

صدى البلد

كشفت الفنانة أروى جودة، عن كواليس تحضيرها لشخصية حُسن في مسلسل رسالة الإمام وهل استعانت بمراج أم لا.

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد"، "لم أتوغل كثيرا في المراجع لأن الشخصية التي أقدمها ليست حقيقية بل شخصية خيالية واعتمدت في الأغلب على السيناريو وتوجيهات المخرج. 

كشفت الفنانة أروى جودة عن طريقة تغلبها على صعوبات التحدث بالفصحى في مسلسل رسالة الإمام الذي عرض خلال موسم رمضاني المنقضي.

أروى جودة: هكذا تغلبت على صعوبة الفصحى في رسالة الإمام

أروى جودة تكشف أسباب حماسها للتواجد في رسالة الإمام


وقالت أروى جودة في تصريحات خاصة: “في بداية الأمر كان التحدث باللغة العربية الفصحى صعبا للغاية وخاصة مع الأيام الأولى من التصوير، ولكن المخرج الليث حجو طمأنني وعملنا سويا على اتقان اللغة، وبعد أيام أعتدت عليها وأصبح الأمر سهلا”.

وكانت قد كشفت الفنانة اروى جودة عن الأسباب التي حمستها للمشاركة في مسلسل رسالة الإمام الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي.

وقالت أروى جودة لـ"صدى البلد": القصة جذبتني كثيرا، وشخصية حُسن مختلفة عما قدمته من قبل، كما أن المسلسل يمثل عودة قوية للأعمال التاريخية، وأحببت أيضا العمل مع المخرج السوري الكبير ليث حجو، وشرف كبير لي العمل معه.

مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

تدور أحداث المسلسل في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعًا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد بن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

أروى جودة اروى العربية الفصحى السيناريو التحدث باللغة العربية

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