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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أروى جودة: هكذا تغلبت على صعوبة الفصحى في رسالة الإمام

صدى البلد

كشفت الفنانة أروى جودة عن طريقة تغلبها على صعوبات الحديث بالفصحى في مسلسل رسالة الإمام الذي عرض خلال موسم رمضاني المنقضي.


وقالت أروى جودة في تصريحات خاصة: “في بداية الأمر كان التحدث باللغة العربية الفصحى صعبا للغاية وخاصة مع الأيام الأولى من التصوير، ولكن المخرج الليث حجو طمأنني وعملنا سويا على اتقان اللغة، وبعد أيام أعتدت عليها وأصبح الأمر سهلا”.

وكانت قد كشفت الفنانة اروى جودة عن الأسباب التي حمستها للمشاركة في مسلسل رسالة الإمام الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي.

أروى جودة تكشف أسباب حماسها للتواجد في رسالة الإمام

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وقالت أروى جودة لـ"صدى البلد": القصة جذبتني كثيرا، وشخصية حُسن مختلفة عما قدمته من قبل، كما أن المسلسل يمثل عودة قوية للأعمال التاريخية، وأحببت أيضا العمل مع المخرج السوري الكبير ليث حجو، وشرف كبير لي العمل معه.


مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

تدور أحداث المسلسل في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعًا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد بن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

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