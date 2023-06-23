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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السيسي يهنيء العاملين بالجهاز الإداري للدولة باليوم العالمي للخدمة العامة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة خص بها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التهنئة لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة، والذي يوافق يوم 23 يونيو من كل عام وإليكم نص الكلمة:

"يسعدني تهنئة جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة. ذلك اليوم، الذي تحتفي به الإنسانية تقديراً للإسهامات الحيوية للعاملين فى مسيرة التنمية.

وفي هذه المناسبة، أعرب عن التطلع لمواصلة تطوير الجهاز الإداري للدولة بما يعزز مساهمته في التنمية الشاملة في مصر، خاصة من خلال تعميق التحول الرقمي مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث تبدأ مصر مرحلة جديدة قوامها المزيد من الكفاءة والحوكمة وتكافؤ الفرص.

إن الجمهورية الجديدة التى ننشدها جميعاً ويعلو بنيانها يوماً بعد يوم؛ تؤمن بأن الإنسان هو محور التنمية وصانعها؛ لذا تحرص مصر على الاستثمار فى العقول البشرية وصقل مهارات العاملين لتعزيز قدراتهم فى أداء رسالتهم السامية على أكمل وجه. 

وأؤكد أن الجهود الدؤوبة لجميع أبناء مصر المخلصين في خدمة وطنهم ودعم مسيرة البناء والتنمية لهي محل تقدير واحترام، وكلي ثقة في أن أبناء مصر قادرون على القيام بشرف ورسالة الخدمة العامة على أفضل ما يكون، والعمل بروح الفريق الواحد لما فيه خير وازدهار مصرنا الغالية."

الرئيس الخدمة العامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الجهاز الإداري الدولة

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