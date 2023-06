تتقدم إلى الترتيب 279 في التصنيف الهولندي ليدن .. جامعة القاهرة في 7 أيام

الخشت:

جامعة القاهرة تتصدر الجامعات المصرية بفارق ٢٥٨ مركزًا عن أقرب جامعة

يوجه بضرورة المساهمة فى تطوير وتوطين تقنية تطبيقات النانو

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع الماضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بها، وفي هذا الملف، يرصد موقع صدى البلد، حصاد أبرز أخبار الجامعة خلال هذه الفترة.

نجحت جامعة القاهرة في القفز 117 مركزا في ست سنوات والحصول علي المركز 279 عالميا بالتصنيف الهولندي (ليدن) CWTS - Leiden University، من بين 30 ألف جامعة دولية شملها التصنيف. و تصدرت الجامعات المصرية بفارق ٢٥٨ مركزًا عن أقرب جامعة للقاهرة، وهو ما وضع الجامعة بين أفضل 1% من بين 30 ألف جامعة على مستوى العالم.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن ما تحققه الجامعة من التواجد بمراكز متقدمة ومرموقة في كافة التصنيفات نتاج التخطيط الاستراتيجي الذي تبنته الجامعة والوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور أيمن عاشور، كأحد أهم أدوات الدولة الوطنية في البناء والتنمية الشاملة.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أنه في التصنيف الهولندي ليدن حققت جامعة القاهرة قفزة كبيرة تدريجياً حيث كانت الجامعة في المرتبة 396 عالميا عام 2017، فيما جاءت في عام 2018 في المركز 373 عالميا، وفي عام 2019 جاءت في المرتبة 342 عالميا، فيما حققت في عام 2020 المرتبة 309 عالميا، كما حققت تقدما في 2021 باحتلال المرتبة 308عالميا، وفي عام 2022 جاءت في المرتبة 294 عالميا، وفي العام 2023 تقدمت إلى المرتبة 279، موضحًا أن جامعة القاهرة نجحت في تحقيق تقدم نحو 117 مركزا عن عام 2017.

وأوضح الدكتور الخشت، أن التصنيف الهولندي (ليدن)، قام بتصنيف 1411 جامعة الأفضل من بين 30 الف جامعة علي مستوي العالم، مشيرا إلى أن المصنف الدولي أكد علي ان البحوث العلمية التي قامت بنشرها دوليا جامعة القاهرة كان لها تأثير كبير عالمياً وهو ما استحقت به الترتيب المتميز عالميا والتفوق مصرياً وبفارق كبير عن أقرب الجامعات المحلية للعام السابع علي التوالي.

وأكد الدكتور الخشت، علي ان هذا التصنيف يقوم بتقييم الأداء البحثي للجامعات في جميع أنحاء العالم، باستخدام مجموعات كثيرة من المؤشرات الببليومترية، وهى معايير عملية موثوقة لجمع البيانات، وهذا يضمن الثقة في النتائج المنشورة من المصنف، مضيفًا أن التصنيف الهولندي لا يحتاج تقديم الجامعات أي معلومات إنما يتم استقاء المعلومات من التأثير العالمي للجامعات وبحوثها العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية ذات التأثير الواضح من حيث القيمة والاعتمادية والاطلاع والاستشهاد بها خاصة البيانات المتوفرة للمصنف من خلال المؤشرات العالمية: Clarivate – Web of Science.

على الجانب الأخر ، تنظم كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة رباب الشريف عميد الكلية، التدريب الصيفي لطلاب الكليات والمعاهد العلمية والعملية بالجامعات المصرية، بعنوان "تحضير وتوصيف بعض المواد النانومترية وبعض تطبيقاتها المختلفة Synthesis & Characterization of Nanomaterials and its different applications"، وذلك خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، في إطار تنفيذ الكلية لتوجيهات د.الخشت بضرورة الإسهام الفعال في تطوير وتوطين تطبيقات تقنية النانو من خلال إعداد الكوادر العلمية، وتشجيع وتنظيم البحث في مجالات النانو تكنولوجي.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن التدريب يسعى إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها نشر الوعي العلمي بتقنية النانو وعلومه ومعرفة أساسياته ومفاهيمه، والتعرف على أهمية التقنيات الحديثة وكيفية تطبيقها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى توضيح أنواع المواد النانوية، وطرق تحضيرها، والأجهزة المُستخدمة فى توصيفها، وكيفية استخدامها، والتطبيقات الخاصة بها في مختلف المجالات خاصة البيولوجية والطبية، وتأثيرها على الخلايا البيولوجية، مشيرًا إلى أهمية مجال علوم النانو تكنولوجي في تحقيق التنمية الصناعية طبقًا لعصر الثورة الصناعية الرابعة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رباب الشريف عميد كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، أن التدريب الصيفي سيتم بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأخصائيين العاملين بالكلية، مع إتاحته لطلاب الكليات العملية والمُتمثلة في كليات العلوم، والطب، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، وطب الفم والأسنان، والطب البيطري، والبيوتكنولوجي، والهندسة، والزراعة، والآثار، والفنون الجميلة، والفنون التطبيقية وغيرها من الكليات ذات الصلة، مشيرة إلى أن التسجيل للدورة يتم من خلال الرابط https://docs.google.com/forms/d/e، حتى موعد أقصاه 1 يوليو 2023.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، سبق وقد وجه في يناير 2019 بالبدء في إجراءات إنشاء كلية للنانو تكنولوجي، وبالفعل تم إنشاؤها وافتتاحها في مايو 2021 لتكون أول كلية بمصر في مجال علوم النانو تكنولوجي، تتخصص في عدة علوم بينية وتجمع تحت سقف واحد تقنيات حديثة مكلفة وباهظة، وتهدف إلى إعداد قاعدة عريضة من الباحثين وجيل من المبدعين والمجددين في تقنيات النانو، واستخدام التعليم التكنولوجي في إجراء البحوث المبتكرة التي تدعم معرفة الطلاب بها واستخدامها والتوسع في مجالات تطبيقاتها وتحقيق الفائدة المرجوة منها لصالح المجتمع، بما يساهم في تعظيم علاقة الجامعة مع التكنولوجيا وتحقيق رؤية مصر 2030.