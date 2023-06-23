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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف تفاصيل إصابة عمرو السولية فى مباراة الحدود

عمرو السولية
عمرو السولية

تعرض عمرو السولية، لاعب الأهلي، لإصابة فى العضلة الخلفية أثناء مباراة الفريق أمس أمام حرس الحدود والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على فيسبوك "إصابة عمرو السولية في العضلة الخلفية وخضوعه لبرنامج علاجي. 🦅".

ويواصل لاعبو المارد الأحمر أداء التدريبات الجماعية مساء اليوم استعدادًا لخوض مواجهة نظيره نادي منتخب السويس في إطار منافسات بطولة كأس مصر في نسختها الحالية.

ويلتقي النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، يوم الأحد المقبل 25 من شهر يونيو الحالي، منتخب السويس ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

 

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