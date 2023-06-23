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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يثمن إسهامات المرأة دبلوماسيًا

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

ثمن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، النجاحات التي حققتها المرأة العربية في كافة المجالات عامة، وفي المجال الدبلوماسي بصفة خاصة.

مشيرا إلى أهمية الخطوات الواسعة التي اتخذتها المرأة العربية في هذا المجال، حيث تتبوأ المرأة في المنطقة العربية العديد من المناصب الدبلوماسية رفيعة المستوى، وهناك الكثير من السفيرات في مختلف دول العالم  واللاتي يمثلن دولهن أعظم تمثيل، وذلك نتيجة كفاءتهن وجدارتهن.

جاء ذلك في بيان أصدره البرلمان العربي بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي، الذي يوافق 24 يونيو من كل عام.

وقال رئيس البرلمان العربي إن تخصيص يوم للاحتفال بالمرأة في العمل الدبلوماسي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك على أن المرأة كانت لها مشاركات وإسهامات فاعلة ومؤثرة لخدمة دولتها سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، داعيا إلى ضرورة العمل بشكل أكبر وأوسع للاستفادة مما تمتلكه المرأة العربية من مؤهلات ومهارات يمكن من خلالها دعم العمل الدبلوماسي العربي.

ووجه رئيس البرلمان العربي خالص التهاني للمرأة العربية العاملة في المجال الدبلوماسي وذلك عرفانًا وتقديرا لما تقدمه في هذا المجال، ومشاركتها القيمة في إطار عمل السياسة الخارجية لدولتها والدفاع عن مصالحها بالخارج، وفي جميع المحافل الدولية، حتى أصبحت نموذجا مشرفا يحتذى به.

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