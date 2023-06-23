ابنة عمرو دياب تثير الجدل بفستان قصير باللون الأسود

تميل كنزي ابنة الهضبة عمرو دياب للجرأة في أغلب إطلالاتها، فرغم صغر عمرها، إلا انها أثارت الجدل حولها، وذلك بمجرد مشاركة متابعيها بأحدث صورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وظهرت كنزى عمرو دياب بإطلالة جريئة، مرتدية فستان مجسم وقصير فوق الركبة، فيما انتعلت حذاء انيق، وتركت خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل عشوائي مع وضع القليل من المكياج الناعم وأحمر الشفاه الجذاب.

انتهى الهضبة عمرو دياب، خلال هذه الأيام من تسجيل ثلاث أغاني جديدة والمفترض يتم طرحهم فور الانتهاء من كافة التفاصيل.

كما يستعد دياب، لموسم الصيف بطرح عدد من الأغاني والإعلانات لصالح إحدى شركات المياه الغازية المتعاقد معها، وشركات المحمول أيضًا.

في سياق آخر انتهى الموزع Adam Port، من توزيع أغنية جديدة للهضبة عمرو دياب، ومن المفترض أن يطرحها دياب، خلال الفترة المقبلة.