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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خزينة الزمالك تنتظر ملايين كهربا ومصطفى محمد وساسى والجزيرى.. تفاصيل

صدى البلد

بدأ مسئولو الزمالك اتخاذ خطوات رسمية من أجل الحصول على نسبة بيع مصطفى محمد مهاجم الفريق السابق والذي انتقل بعقد بيع نهائي إلى نادي نانت الفرنسي قادما من جالاتا سراي التركي بعد فترة إعارة ناجحة سجل خلالها ١١ هدفا مع الفريق الفرنسي وهو ما يضمن للزمالك الحصول على نسبة ١٥% من إعادة البيع بحسب المنصوص عليه في العقد.

ومن المقرر أن يحصل الزمالك على ما يصل إلى ٦٦٠ ألف يورو نسبة إعادة البيع وهو المبلغ الذي تحركت إدارة النادي الحصول عليه من خلال مخاطبة جالاتا سراي رسميا بانتظار معرفة موعد وتفاصيل إجراءات تحويل ذلك المبلغ .

كما تنتظر خزينة الزمالك تدفقات مالية تفوق النصف مليار جنيه من خلال غرامة كهربا البالغة 2 مليون و600 ألف دولار و400 ألف دولار من باقى صفقة إنتقال مصطفى فتحى للتعاون السعودى وقرابة 750 ألف دولار نظير مشاركة فرجانى ساسى وسيف الدين الجزيرى مع منتخب تونس فى مونديال قطر ونفس المبلغ من الكاف وتدفقات تجديد اشتراكات العضوية وغيرها من موارد الدخل من تأجير المحلات التجارية وعقود الرعاية والبث الفضائى  .

وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن نجاحه فى فتح حساب بنكى بعيدا عن الحسابات المحجوز عليها من قبل ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق من أجل تلقى قرابة 400 مليون جنيه  عليها خلال الفترة القادمة .

مصطفي محمد الزمالك كهربا فرجاني ساسي مرتضى منصور

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