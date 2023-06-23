بعد عملية الرباط الصليبي .. خبر جديد عن نجم منتخب مصر

بدأ النجم المصري أحمد حجازي، لاعب اتحاد جدة، البرنامج التأهيلي بعد إصابته بالرباط الصليبي، في آخر جولات الدوري السعودي، الموسم الماضي، والذي نجح الفريق في حصده.

ونشر احمد شوبير مجموعة من الصور لأحمد حجازي وهو يقوم ببعض التدريبات وكتب قائلا "أحمد حجازي يبدأ برنامجه التأهيلي للعودة إلي الملاعب بعد جراحة الرباط الصليبي"

وأعلن نادي اتحاد جدة السعودي، يوم 6 يونيو الجاري، خضوع لاعبه أحمد حجازي، إلى عملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة اليسرى في العاصمة البريطانية لندن.

أحمد حجازي كان قد غاب عن المعسكر الماضي لمنتخب مصر، بسبب إجراء عملية الرباط الصليبي.