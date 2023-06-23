دفعة أولى |اعتماد 50 مليون جنيه لاستكمال مشروع إسكان الشباب بالإسماعيلية

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، وبرفقة اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مشروع إسكان الشباب بالقنطرة غرب بالمحافظة.

وأكد النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية: بعد أكثر من 17 عاما من الانتظار تم حل مشكلة إسكان الشباب الذي كان متوقفا، وبعد دعم المحافظ ومناقشة طلب إحاطة في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وأوضح أنه في ضوء توصية اللجنة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات تم اعتماد مبلغ 50 مليون جنيه دفعة أولى من وزارة التخطيط لمحافظة الإسماعيلية للانتهاء من مشروع إسكان الشباب.

وأشار إلى أنه تم توقيع البروتوكول الخاص بمشروع إسكان الشباب بالقنطرة غرب، وتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى وتشمل 4 عمارات غرب المعاهدة و 5 عمارات بمدينة المستقبل، حيث أرسلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبلغ 50 مليون جنيه للمحافظة كدفعة أولى تنفيذا لتوصية لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب باعتماد مبلغ 162 مليون جنيه من وزارة التخطيط لمحافظة الإسماعيلية للانتهاء من مشروع إسكان الشباب بالمحافظة بناء على طلب الإحاطة الذي تقدم به بخصوص مشروع الإسكان القومي للشباب بمدينة القنطرة غرب 300 وحدة سكنية، 15 عمارة والذي بدأ العمل به عام 2005، وتوقف منذ عام 2008، وفي انتظار توفير باقي الاعتمادات المالية لاستكمال باقي المشروع.

من جانبه أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة تدعم محافظة الإسماعيلية لتلبية احتياجات المواطنين، قائلا: نشكر الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، التي استجابت ووفرت دعم لاستكمال مشروع إسكان الشباب، وسنواصل متابعة هذا الموضوع لنكمل الباقي، وفي الحقيقة الشكر أيضاً للأهالي الذين تفهموا الموقف وأن الأسعار تغيرت".



كما تفقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مشروع إنشاء سوق الجملة بالقنطرة غرب، والتي تشمل ثلاثة أسواق منها سوق جملة وسوق خضار، وهو السوق الذي تم نقله من داخل المدينة، وخلال ثلاثة أشهر وصلت نسبة التنفيذ 50%، بتكلفة إجمالية 19.5 مليون، بجانب رصف الطريق المؤدي إلى السوق.



ويترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، بمشاركة النواب محمد وفيق عزت، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر اللجنة، أحمد رمزي، محمد رجب، محسن أبو سمنة، محمود البرعي، ومي غيث، ومن أمانة اللجنة، أحمد حشيش، ومحمد شعبان، ويرافق اللجنة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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