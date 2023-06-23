ضياء رشوان : كنت أحد مؤسسي حركة كفاية | فيديو

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه ظل طيلة عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك منضما لمعسكر المعارضة سواء لسياسته أو لتوريث نجله، كما كان أحد المؤسسين في حركة «كفاية» التي نشطت خلال تلك الفترة.

وأضاف «رشوان» خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن ثورات التاريخ المصري اختلفت عن ثورتي يناير ويونيو، مشيرا إلى أن الرابط ما بين ثورتي يناير ويونيو هو إسقاط الحكم.

وأوضح أن 95% ممن شاركوا في ثورة يناير 2011 قد شاركوا في ثورة يونيو، «28 يناير 2011 كان تاريخ فارق.