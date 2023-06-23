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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان : كنت أحد مؤسسي حركة كفاية | فيديو

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه ظل طيلة عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك منضما لمعسكر المعارضة سواء لسياسته أو لتوريث نجله، كما كان أحد المؤسسين في حركة «كفاية» التي نشطت خلال تلك الفترة.

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ضياء رشوان: عايزين ننتهز فرصة الحوار الوطني ونقدم مقترحات تنفيذية وتشريعية

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ضياء رشوان: قانون تنظيم الصحافة والإعلام لا يعطي ميزة للثقافة

وأضاف «رشوان» خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن ثورات التاريخ المصري اختلفت عن ثورتي يناير ويونيو، مشيرا إلى أن الرابط ما بين ثورتي يناير ويونيو هو إسقاط الحكم.

وأوضح أن 95% ممن شاركوا في ثورة يناير 2011 قد شاركوا في ثورة يونيو، «28 يناير 2011 كان تاريخ فارق.

ضياء رشوان الراحل محمد حسنى مبارك الرئيس الراحل محمد حسني مبارك الهيئة العامة للاستعلامات الإعلامي جمال عنايت اسقاط الحكم الإخوان

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