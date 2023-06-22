ضياء رشوان: عايزين ننتهز فرصة الحوار الوطني ونقدم مقترحات تنفيذية وتشريعية

قال المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، إن الفرق واضح بين الصناعة والمؤسسة، مشيرا إلى أن هناك قرابة 550 قصر ثقافة بهم 15 ألف موظف وميزانيتها 500 مليار، معقبا: “ لدينا متطلبات عامة ذكرت اليوم في جلسة الحوار الوطني، ولا أعرف أبعادها وما الواجب عمله، وهناك دور للسينما والمسارح والمتاحف والمعارض والمهرجانات والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية”.

وأضاف خلال كلمته اليوم بإحدي جلسات الحوار الوطني، أن هناك قانون للصحف والمجلات والمواقع، ولا يعطي هذا ميزة لأى شئ ثقافي، قائلا: “ومن الملاحظ ماعدا قناة النيل للأخبار تقريبا كل قنواتنا بها جزء من الثقافة يادوبك نشوفه”.

وتابع: “رأيت اليوم فى الجلسة نبل فى الكلمات ولم أرى تحديث فى المقترحات، والرئيس السيسي وضعنا فى حرج شديد فى برج العرب وقال اللي عندكوا هاتوا.. وقال طالما فى صلاحياتي التنفيذية هصدر به قرار فوري، وبالنص طالما توافقتم عليه دون قيد أو شرط، اللي هو فى صلاحيات البرلمان هأرسله إليه، عايزين نبقي مستغلين وننتهز تلك الفرصة، ونقترح اقتراحات محددة تنفيذية أو تشريعية فى المجالات الخاصة بالمؤسسات”.