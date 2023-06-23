خلال ساعات | بشرى لجماهير الأهلي بشأن حسين الشحات

زف الإعلامي أمير هشام، خبرًا سارًا لجماهير النادى الأهلي بشأن نجم الفريق حسين الشحات.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك "الكابتن سيد عبد الحفيظ أنهى مشكلة حسين الشحات واللاعب يوقع على عقد لمدة ثلاث سنوات خلال ساعات".

وينتهي عقد حسين الشحات مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، أي أن اللاعب لديه الحق في التوقيع مع أي نادٍ آخر بشكل مجاني خلال الفترة الحالية.

ويواصل لاعبو المارد الأحمر أداء التدريبات الجماعية استعدادًا لخوض مواجهة نظيره نادي منتخب السويس في إطار منافسات بطولة كأس مصر في نسختها الحالية.

ويلتقي النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، منتخب السويس يوم الأحد المقبل 25 من شهر يونيو الحالي، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.