عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جريئة .. ميرنا نور الدين تغازل جمهورها على إنستجرام

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت ميرنا نور الدين باطلالة كاجوال جريئة حيث ارتدت فستان قصير من اللون الأسود، بالإضافة إلى، جاكيت جينيس، واعتمدت مكياجًا بالألوان الهادئة، وتركت شعرها مسندلًا، وحازت الإطلالة على  إعجاب عدد كبير من قبل جمهورها ومحبيها.

ميرنا نور الدين وفيلم بعد الشر

وتشارك ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

أطلت الفنان ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال وهو الكتيبة 101 بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهى شخصية غير تقليدية تتواجد ضمن جنود الجيش المصرى على خط النار وفى أماكن الصراع.

تكون المسلسل من 20 حلقة، وشارك في بطولته عددا من النجوم وهم  عمرو يوسف و آسر ياسين، وشارك في العمل أيضا الفنان فتحي عبدالوهاب، ووليد فواز، والفنانة وفاء عامر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف.

IMG_٢٠٢٣٠٦٢٢_٢٣١٢٠٦
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٢_٢٣١٢٠٦
اطلاله جريئه إطلالة كاجوال الفنانة ميرنا نور الدين بإطلالة كاجوال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القصة الكاملة لحادث الفنانة ياسمين أيمن| عربيتها اتعجنت وهذا ما حدث لها

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

خمس دقايق وهنخلّص| شهادة صادمة من زوج الطالبة المخطوفة في علاقة آثمة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

بصورة مثيرة | حسين الشحات يوجّه رسالة لجمهوره بشأن التجديد للأهلي

حقيقة وفاة فنانة شابة في حادث سير مروع بالتجمّع

تدخل عاجل من الجيش السعودي لتأمين الحجاج

الكليوباترا بـ 25 جنيها.. الشرقية للدخان تحسم أسعار سجائر الشركة بأنواعها

ترشيحاتنا

اكتسى باللون الأبيض.. الكشف عن عدد المصليين في صلاة الجمعة بالحرمين الشريفين

انهيار كبير.. قائد مجموعة فاجنر يعلن التمرد العسكري ضد الجيش الروسي

السعودية توزع أكثر من 2 مليون عبوة مياه زمزم في موسم الحج

تاريخية| إشادة برلمانية بكلمة الرئيس في «قمة باريس»: اتسمت بالشفافية.. وعكست أهمية دور مصر لدعم المبادرات الدولية

ربنا يهدينا جميعا.. ياسمين عز تظهر بالحجاب لأول مرة

أوباما يعود إلى الساحة بتصريحات صادمة.. والكرملين الروسي يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام مبادرة أطفالنا ولقاء عن التراث الشعبي بفعاليات قصور الثقافة بالفيوم| صور

سفرة عيد الأضحى.. طريقة عمل الممبار

برقم صادم.. سعر فستان درة الأحمر القصير يثير الجدل

تحسين وظيفة الدماغ.. ماذا يحدث للجسم عند تناول المانجو؟

فيديو

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ