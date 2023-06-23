مبروك.. أحمد دويدار يحتفل بتأهل الزمالك لربع نهائي كأس مصر

تغلب فريق الزمالك على نظيره فريق فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وكتب احمد دويدار عبر حسابه علي فيسبوك "مبروك لنادي الزمالك فوز مهم علي فريق محترم نادي فاركو مصطفي شلبي لعيب كبيير، دونجا مستواه اتحسن عن بداية الموسم، احمد بالحاج لازم ياخد فرصة كاملة لعيب كبيير جدا، فتوح نجم الماتش".

أحرز ثلاثية الزمالك زيزو ومصطفي شلبي وأحمد فتوح، فيما سجل عمرو جمال هدف فاركو الوحيد.

ويلتقي الزمالك نظيره فريق المقاولون العرب في دور ربع نهائي كأس مصر يوم 4 يوليو المقبل.