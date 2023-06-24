حملة لنظافة وصيانة المساجد بسيناء استعداداً لعيد الأضحى المبارك

تنفذ مديرية الأوقاف بشمال سيناء ، حملة موسعة لنظافة وصيانة المساجد، استعداداً لعيد الأضحى المبارك بحضور قيادات الدعوة ومديري الإدارات الفرعية ، يأتي ذلك ضمن الحملة المكبرة التي أطلقتها وزارة الأوقاف بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى ، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقال فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء ، ان حملة النظافة تستمر حتى صلاة عيد الأضحى المبارك ، وذلك في المساجد التى ستقام تقام بها الجمعة ، تحت شعار: كلنا في خدمة بيوت الله (عز وجل).

أسطح المساجد:

وقد تضمنت الحملة ، تنفيذ أعمال النظافة الدورية للمساجد ، و نظافة أسطح المساجد، تحويل الكهن بالمساجد أو ملحقاتها إلى مخازن المديرية .

واعطى تكليفات لمديرى الإدارات الفرعية والمفتشين، الإشراف المباشر على تنفيذ الحملة ، والمداومة على نظافتها وتطهيرها، ومتابعة تنظيف أسطح المساجد، .

وقد تابع أعمال الحملة في عدد من المساجد التابعة لمديرية الأوقاف، يرافقه قيادات الدعوة بالمديرية، وعدد من مديرى الإدارات والمفتشين لمتابعة تنفيذ الحملة بالإدارات الفرعية ، والاطمئنان على أعمال النظافة والتطهير والصيانة بالمساجد.

وطالب مديرى الإدارات الفرعية ومفتشى المناطق بتكثيف جهود المتابعة والإشراف على الحملة لتنظيف المساجد وصيانتها ، من أجل الحفاظ على نظافة المساجد وتهيئتها لاستقبال المصلين.

