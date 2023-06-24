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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة لنظافة وصيانة المساجد بسيناء استعداداً لعيد الأضحى المبارك

جملة لنظافة أسطح
جملة لنظافة أسطح المساجد بسيناء

 

تنفذ مديرية الأوقاف بشمال سيناء ، حملة  موسعة لنظافة وصيانة المساجد،  استعداداً لعيد الأضحى  المبارك بحضور  قيادات الدعوة ومديري الإدارات الفرعية  ، يأتي ذلك ضمن الحملة المكبرة التي أطلقتها وزارة الأوقاف بتوجيهات  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى  ، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

 

وقال فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء ، ان حملة النظافة تستمر حتى صلاة عيد الأضحى المبارك  ، وذلك في المساجد التى ستقام  تقام بها الجمعة ، تحت شعار: كلنا في خدمة بيوت الله (عز وجل).

 

أسطح المساجد:

 

وقد تضمنت الحملة ، تنفيذ أعمال النظافة الدورية للمساجد ، و نظافة أسطح المساجد، تحويل الكهن بالمساجد أو ملحقاتها إلى مخازن المديرية .

واعطى  تكليفات لمديرى الإدارات الفرعية والمفتشين، الإشراف المباشر على تنفيذ الحملة ، والمداومة على نظافتها وتطهيرها، ومتابعة تنظيف أسطح المساجد، .

وقد تابع أعمال الحملة في عدد من  المساجد التابعة  لمديرية الأوقاف، يرافقه قيادات الدعوة بالمديرية، وعدد من مديرى الإدارات والمفتشين لمتابعة تنفيذ الحملة بالإدارات الفرعية ، والاطمئنان على أعمال النظافة والتطهير والصيانة بالمساجد.

وطالب مديرى الإدارات الفرعية ومفتشى المناطق بتكثيف جهود المتابعة والإشراف على الحملة  لتنظيف المساجد وصيانتها ،  من أجل الحفاظ على نظافة  المساجد وتهيئتها لاستقبال المصلين.
 

 

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سيناء المساجد حملة نظافة عيد الأضحى شمال سيناء

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