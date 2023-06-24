قبل عودته إلى البلاد.. ماذا دار بين الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان؟

على هامش قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد بباريس

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءً ودياً مع سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركتهما في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" في العاصمة الفرنسية باريس.

الرئيس السيسي

وأكد الزعيمان قوة ورسوخ العلاقات المصرية السعودية والاعتزاز بما يربط الشعبان الشقيقان من أواصر المودة والتقارب، وبحثا كيفية تعزيز آليات التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب. وناقش الزعيمان كذلك العديد من الملفات العربية والإقليمية والدولية، وتوافقا حول مواصلة جهودهما المكثفة لتدعيم العمل العربي المشترك والمساهمة في تسوية الأزمات وتوطيد أركان الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة بما يحقق مصالح شعوبها ويصون مقدراتها.