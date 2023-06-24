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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا .. النيابة تبلغ بوتين بشأن فتح قضية جنائية ضد قائد فاجنر

بوتين وبريجوجين
بوتين وبريجوجين

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم السبت، إن المدعي العام أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بشأن فتح قضية جنائية ضد قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين الذي اتهم القوات الروسية بمحاولة قصف قواته الأمر الذي نفته موسكو واعتبرته تمرد من جانبه.

وقال الكرملين في بيان له: "وزارتا الدفاع والداخلية والأمن الفيدرالي أبلغوا الرئيس بوتين بالإجراءات المتخذة ردا على رئيس مجموعة فاجنر".

ومنذ قليل، قال بريجوجين، في بيان له إنه "سيكمل الطريق حتى النهاية" وإنه اجتاز الحدود الروسية، وذلك بعد اتهامه للقوات الروسية بمحاولة قصف قواته الأمر الذي نفته موسكو واعتبرته تمرد من جانبه.

وأضاف بريجوجين في بيانه: "قواتي عبرت الحدود من أوكرانيا لروسيا وهم موجودون الآن بمدينة روستوف جنوب البلاد، وقواتي ستدمر كل من يعترض طريقها ومستعدون للمواصلة حتى النهاية".

ونفى رئيس مجموعة فاجنر أن يكون ذلك "انقلابًا عسكريًا" لكن اعتبره "مسيرة العدالة"، موضحًا أن "هناك 25 ألف منا وسوف نحدد سبب انتشار الفوضى في البلاد، احتياطينا الإستراتيجي هو الجيش بأسره والبلد بأسرها"، مبديًا ترحيبه "بكل من يريد الانضمام إلينا" من أجل "إنهاء الفوضى".
 

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