بعد تمرد قائد فاجنر.. أوكرانيا تفعل الدفاع الجوي وانفجارات تدوي في خاركوف 

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن الجيش الأوكراني فعل نظام الدفاع الجوي في كييف، وذلك بعدما أعلن قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين تمرده على روسيا واتهم القوات الروسية بمحاولة قصف قواته الأمر الذي نفته موسكو واعتبرته تمرد من جانبه.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد سُمع انفجارات في خاركوف بشرق أوكرانيا.

وكانت روسيا أعلنت منذ قليل، أن قوات أوكرانيا تستعدّ لشنّ هجوم قرب مدينة باخموت في شرق أوكرانيا "مستغلّة" في ذلك الفوضى الناجمة عن دعوة قائد فاجنر إلى انتفاضة ضدّ القيادة العسكرية الروسية.

ومنذ قليل، قال بريجوجين، في بيان له إنه "سيكمل الطريق حتى النهاية" وإنه اجتاز الحدود الروسية، وذلك بعد اتهامه للقوات الروسية بمحاولة قصف قواته الأمر الذي نفته موسكو واعتبرته تمرد من جانبه.

وأضاف بريجوجين في بيانه: "قواتي عبرت الحدود من أوكرانيا لروسيا وهم موجودون الآن بمدينة روستوف جنوب البلاد، وقواتي ستدمر كل من يعترض طريقها ومستعدون للمواصلة حتى النهاية".

ونفى رئيس مجموعة فاجنر أن يكون ذلك "انقلابًا عسكريًا" لكن اعتبره "مسيرة العدالة"، موضحًا أن "هناك 25 ألف منا وسوف نحدد سبب انتشار الفوضى في البلاد، احتياطينا الإستراتيجي هو الجيش بأسره والبلد بأسرها"، مبديًا ترحيبه "بكل من يريد الانضمام إلينا" من أجل "إنهاء الفوضى".

