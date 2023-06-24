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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدابير أمنية.. بيان عاجل من عمدة موسكو بعد تمرد قائد فاجنر

أرشيفية
أرشيفية

قال عمدة العاصمة الروسية موسكو سيرجي سوبيانين، في بيان عاجل له منذ قليل، إن القوات الأمنية في المدينة تتخذ تدابير تتعلق بمكافحة الإرهاب لتعزيز الأمن ونجري عمليات تفتيش على الطرق، وذلك بعدما أعلن قائد قوات فاجنر العسكرية، يفجيني بريجوجين التمرد المسلح على روسيا متهمًا القوات الروسية بأنها ضربت قواته، الأمر الذي نفته روسيا.

وأضاف عمدة موسكو أن ثمة "أنشطة إرهابية" جارية في المدينة.

يأتي ذلك بعدما ألمح يفجيني بريجوجن رئيس جماعة فاجنر العسكرية الخاصة إلى أنه يخطط للإطاحة بالقيادة العسكرية في روسيا.

ومنذ قليل، قال بريجوجين، في بيان له إنه "سيكمل الطريق حتى النهاية" وإنه اجتاز الحدود الروسية، وذلك بعد اتهامه للقوات الروسية بمحاولة قصف قواته الأمر الذي نفته موسكو واعتبرته تمرد من جانبه.

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وأضاف بريجوجين في بيانه: "قواتي عبرت الحدود من أوكرانيا لروسيا وهم موجودون الآن بمدينة روستوف جنوب البلاد، وقواتي ستدمر كل من يعترض طريقها ومستعدون للمواصلة حتى النهاية".

ونفى رئيس مجموعة فاجنر أن يكون ذلك "انقلابًا عسكريًا" لكن اعتبره "مسيرة العدالة"، موضحًا أن "هناك 25 ألف منا وسوف نحدد سبب انتشار الفوضى في البلاد، احتياطينا الإستراتيجي هو الجيش بأسره والبلد بأسرها"، مبديًا ترحيبه "بكل من يريد الانضمام إلينا" من أجل "إنهاء الفوضى".

 

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