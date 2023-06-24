الذهب يسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ فبراير

سجلت أسعار الذهب أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية لها في ‏أكثر من أربعة أشهر، متأثرةً بارتفاع الدولار والموقف المتشدد بشأن رفع أسعار ‏الفائدة من جانب مسؤولي الاحتياطي الفدرالي.‏



وارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.3٪ إلى 1918.79 دولار للأوقية، بعد ‏ارتفاعها بنسبة 1.2٪ مع تراجع عائدات السندات الأميركية، وأغلقت على خسائر ‏بنسبة 2.1٪ خلال الأسبوع. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى ‏‏1928.90 دولار للأوقية.‏



كان جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفدرالي قد أكد على حاجة الاقتصاد الأميركي ‏للمزيد من رفع أسعار الفائدة ولا يرى أي تخفيضات في أسعار الفائدة في أي وقت ‏قريب. ‏



وفي غضون ذلك، قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في سان ‏فرانسيسكو، في مقابلة مع رويترز إن زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة هذا العام ‏هو توقع "معقول للغاية".‏



وفيما يتعلق بالتداولات على المعادن الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة بنسبة ‏‏0.7٪ إلى 22.39 دولار للأوقية لكنها تتجه لأكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أكتوبر عام 2022. وانخفض البلاتين بنسبة 0.65٪ إلى 917 دولارًا، وهو ‏في طريقه إلى أسوأ أسبوع له منذ أغسطس آب 2022.‏



واستقر البلاديوم عند 1283.29 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ مايو أيار ‏‏2019 يوم الخميس.‏



يمكن للبلاديوم أن يمدد انخفاض الأسعار هذا العام بما يقرب من 30٪ حيث يهدد ‏الارتفاع السريع للسيارات الكهربائية بالضغط على الطلب.‏

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