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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ فبراير

صدى البلد

سجلت أسعار الذهب أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية لها في ‏أكثر من أربعة أشهر، متأثرةً بارتفاع الدولار والموقف المتشدد بشأن رفع أسعار ‏الفائدة من جانب مسؤولي الاحتياطي الفدرالي.‏


وارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.3٪ إلى 1918.79 دولار للأوقية، بعد ‏ارتفاعها بنسبة 1.2٪ مع تراجع عائدات السندات الأميركية، وأغلقت على خسائر ‏بنسبة 2.1٪ خلال الأسبوع. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى ‏‏1928.90 دولار للأوقية.‏


كان جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفدرالي قد أكد على حاجة الاقتصاد الأميركي ‏للمزيد من رفع أسعار الفائدة ولا يرى أي تخفيضات في أسعار الفائدة في أي وقت ‏قريب. ‏


وفي غضون ذلك، قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في سان ‏فرانسيسكو، في مقابلة مع رويترز إن زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة هذا العام ‏هو توقع "معقول للغاية".‏


وفيما يتعلق بالتداولات على المعادن الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة بنسبة ‏‏0.7٪ إلى 22.39 دولار للأوقية لكنها تتجه لأكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أكتوبر عام 2022. وانخفض البلاتين بنسبة 0.65٪ إلى 917 دولارًا، وهو ‏في طريقه إلى أسوأ أسبوع له منذ أغسطس آب 2022.‏


واستقر البلاديوم عند 1283.29 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ مايو أيار ‏‏2019 يوم الخميس.‏


يمكن للبلاديوم أن يمدد انخفاض الأسعار هذا العام بما يقرب من 30٪ حيث يهدد ‏الارتفاع السريع للسيارات الكهربائية بالضغط على الطلب.‏
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أسعار الذهب أسعار الذهب العقود الأميركية الآجلة الدولار العقود الأميركية

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