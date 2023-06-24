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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دراسة لنقل موقف سيارات المحافظات لمنطقة بوابة مطار العريش

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء

أكد اللواء د محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن هناك دراسة لنقل موقف-سيارات  المحافظات لمنطقة بوابة مطار العريش الجوي جة الجنوب،  لتسهيل دخول وخروج المسافرين من المحافظة والربط مع الطرق المؤدية للشيخ زويد  ورفح.

يأتي ذلك تمشيا مع عمليات التطوير  التي تشهدها محافظة شمال سيناء في مختلف القطاعات  خلال المرحلة المقبلة .

 

خطوط السير :

 

وقال اللواء د محمد عبدالفضيل شوشةمحافظ شمال سيناء ، انه سيتم إعادة  توزيع خطوط سير السيارات  داخل مدينة العريش بما يتناسب مع  الكثافة  السكانية،   وهذا مايتم سنويا خاصة بعد الإنتهاء من رصف المحور الرئي دس العاصمة بشارع  أسيوط ، من ميدان العتلاوي حي المساعيد .

كما يجري إنشاء موقف للسيارات بمدينة نخل بوسط سيناء الربط بين مدن المحافظة،خاثة العريش العاصمة.

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العريش موقف المحافظات سيارات دراسة

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