مدبولي يصل منطقة مقابر صلاح سالم لتفقد أعمال التطوير

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل مقابر صلاح سالم بمحافظة القاهرة في اطار جوله تفقدية بعدد من مناطق القاهرة التاريخية.

واستمع مدبولي لشرح حول عملية التطوير التي تتم في المنطقة والترميمات التي تقام لاحد القباب التاريخية لسيدة رقية داود بنت شاهين .

ويعتبر مشروع التطوير الذي تقوم به الدولة بمنطقة الإمام الشافعي يأتي في إطار عدد من المشروعات التي تشرع الدولة بتنفيذها للتيسير على المواطن من ناحية، ولتطوير مصر سياحياً من ناحية أخرى.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضاً متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهداً متجدداً على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.

ورافقه وزير الاسكان الدكتور عاصم الجزار و وزير التنمية المحلية اللواء هشام امنة و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .