أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 24-6-2023.. فيديو

قدّمت الإعلامية رشا مجدي تقريراً عن أسعار الذهب اليوم السبت 24_6_2023، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

وأوضحت الإعلامية رشا مجدي، أن شعبة الذهب أرجعت سبب تراجع أسعار الذهب هو ثبات سعر الصرف، ودخول أيضا كميات من الذهب مع العائدين من الخارج، مع توقعات أن يشهد السوق بعض الحراك خلال الأيام القليلة المتبقية على عيد الأضحى.

سجّل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 2537 جنيهًا للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2220 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1903 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17760 جنيهًا.

