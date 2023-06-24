مدبولي: مقبرة الخالدين ستكون مزارا سياحيا يجمع مدافن زعماء مصر .. فيديو

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة أن يكون هناك أماكن إنسانية تجمع مقابر الزعماء المصريين ، مضيفا : "هل كلنا شوفنا مقبرة الزعيم أحمد عرابي هل يعقل أن أحد زعماء مصر تكون دي مقبرته ؟ ".

وتابع " مدبولي " ، خلال تفقده مقابر صلاح سالم تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنطقة ، أن مشروع مقبرة الخالدين يخلد أسماء زعماء مصر ، وبالتالي كانت توجيهات الرئيس بتوفير مكان على أعلى مستوى يجمع الخالدين .

وأوضح ، أن مقبرة الخالدين ستكون مزارا سياحيا للمصريين ، وسيكون مشروعا ضمن تطوير القاهرة القديمة .