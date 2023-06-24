عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة علم الأعصاب توضح معنى التفكير السلبي ومفهوم جذب الأفكار.. فيديو

الدكتورة شيماء البهي
الدكتورة شيماء البهي ، خبيرة علم الأعصاب والاتيكيت

قالت الدكتورة شيماء البهي ، خبيرة علم الأعصاب والاتيكيت ، إن أي أفكار تراود الشخص ينتد عنها معتقدات، موضحة أن الوعي يساهم في التخلص من الأفكار السلبية.

وتابعت الدكتورة شيماء البهي ، خلال برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن البشر مبرمجين على التفكير السلبي لحماية النفس، موضحة أن الأفكار تولد مشاعر قلق وخوف، وينتج عنها سلوك اجتماعي عنيف مقابل السلوكيات البسيطة.

وأشارت، إلى أن هناك ظاهرة تعرف بـ النبؤة المحققة وهي تعني جذب الأفكار، والقناعة من خلال التعبيرات الجسدية، واللفظية.

 

الدكتورة شيماء البهي برنامج صباح البلد الدكتورة شيماء البهي خبيرة علم الأعصاب والاتيكيت توك شو التفكير السلبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

لو النور بيقطع عندك فى البيت.. اعرف طريقة تشغل الراوتر بدون كهرباء

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

نزل 15 جنيه|هبوط غير مسبوق يضرب سعر الأرز لأول مرة منذ شهور

شوبير يكشف مستجدات صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

ردا على التطورات الخطيرة.. الرئيس الروسي يلقي خطابا عاجلا

الحرب بدأت.. انفجارات في أوديسا وصفارات إنذار بأرجاء أوكرانيا

ترشيحاتنا

تطورات خطيرة في روسيا.. تمرد مسلح وبوتين يتوعد الخونة

مستشار الأمن القومي الأمريكي يهاتف نظيره الإسرائيلي ويدعوه لهذا الأمر

بخلاف الزمالك.. أشرف بن شرقي يتلقى عرضا من أحد الأندية المصرية

سقط لوحده.. خبير تحكيمي يحسم الجدل حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو

موعد مباراة المنتخب الأولمبي والنيجر في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

الأولى من نوعها.. سر زيارة رئيس وزراء الهند وماذا يناقش مع السيسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 أعراض في الفم تشير إلى الإصابة بمرض السكري.. احترس

إجازة عيد الأضحى.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن الأيام المقبلة

إيفكانا ترامب تثير الجدل بوجبة فطور صباحية سر رشاقتها.. اعرف التفاصيل

لم شمل أسرة بريطانية بحيوان أليف عمره 50 عامًا.. اعرف القصة كاملة

فيديو

غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

في ذكري ميلاد يوسف داوود.. كيف أنقذ سناء جميل على خشبة المسرح؟

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ