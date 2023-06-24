خبيرة علم الأعصاب توضح معنى التفكير السلبي ومفهوم جذب الأفكار.. فيديو

قالت الدكتورة شيماء البهي ، خبيرة علم الأعصاب والاتيكيت ، إن أي أفكار تراود الشخص ينتد عنها معتقدات، موضحة أن الوعي يساهم في التخلص من الأفكار السلبية.

وتابعت الدكتورة شيماء البهي ، خلال برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن البشر مبرمجين على التفكير السلبي لحماية النفس، موضحة أن الأفكار تولد مشاعر قلق وخوف، وينتج عنها سلوك اجتماعي عنيف مقابل السلوكيات البسيطة.

وأشارت، إلى أن هناك ظاهرة تعرف بـ النبؤة المحققة وهي تعني جذب الأفكار، والقناعة من خلال التعبيرات الجسدية، واللفظية.