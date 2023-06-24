محمد حمادة: التباحث المصري مع دول جنوب إفريقيا مهم لكل الأطراف.. فيديو

قال الكاتب الصحفي محمد حمادة، ناب رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على عودة العلاقات المصرية الافريقية من خلال زيارته المتتالية للقارة الافريقية، وأيضا من خلال ترأس مصر للاتحاد الإفريقي، وهي فترة شهدت تفعيل العلاقات المصرية الإفريقية.

وتابع الكاتب الصحفي محمد حمادة ، خلال لقائه لـ برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، أن المحافل الدولية تتيح الفرصة لمزيد من اللقاءات بين القادة، مشيرا إلى أن التباحث المصري مع دول جنوب افريقيا مهم جدا لكل الأطراف.

وأشار، إلى أن دولة جنبو افريقيا هي دولة ذات ثقل كبير جدا في جنوب افريقيا، ولديها العديد من الادوات في الموقف السياسي .

وأوضح، أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية، والمواقف الداعمة بين مصر وجنوب افريقيا .