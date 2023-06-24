كاتب صحفي: العلاقات المصرية الفرنسية تاريخية.. وباريس تدعم اقتصادنا الوطني.. فيديو

قال الكاتب الصحفي محمد حمادة ، إن العلاقات بين مصر وفرنسا تاريخية، مشيرا إلى أن هناك صداقة قوية بين البلدين مع توافق وتطابق للرؤى في العديد من القضايا الإقليمية.

ولفت “ حمادة “ ، خلال لقائه لـ برنامج ” صباح البلد “ ، والمذاع على فضائية ” صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، إلى أن فرنسا حريصة على دعم الاقتصاد المصري، مبينا أن فرنسا تضخ استثمارات في مصر بقيمة 5 مليارات دولار، مع زيادة حجم التبادل التجاري إلى 3.8 مليار دولار.

وأشار “ حمادة " إلى أن هناك تعاونا بين الجانبين المصري والفرنسي في التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا الفرنسية إلى مصر، بالإضافة إلى التعاون في مجالات عدة ، وتدريب الكوادر المصرية على التكنولوجيا الفرنسية.

