تكريم مدير مدرسة بالعريش لتنفيذ الصيانة طبقا المواصفات الفنية

كرم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مدير مدرسة علي بن ابي طالب الإعدادية بالعريش نبيلة عيد علي الحجاوي، لتفانيها في العمل، وتنفيذ خطة الصيانة طبقا للمواصفات الفنية، وذلك بمنحها شهادة تقدير، وذلك في حضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم وغريب حسن، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء.



وأكد المحافظ، أن المكرمة ساهمت في تنفيذ الصيانة البسيطة للمدرسة طبقا للأصول الفنية وعلي أكمل وجه، فضلًا عن المحافظة علي أثاث المدرسة ورعاية الحديقة والحفاظ علي اللمسات الجمالية داخل المدرسة، وجعلها مثالا يحتذي به.



أضاف المحافظ، أنه تقديرًا لدورها في صيانة المدرسة قامت هيئة الأبنية التعليمية بتكريمها وشهادة تقدير وشنطة عدة للصيانة البسيطة لاستخدامها في صيانة المدرسة.

قدوة :



وأشار المحافظ، أنه تم تكريم مديرة المدرسة لتكون قدوة لباقي مديري المدارس للحفاظ علي المدارس واجراء الصيانة البسيطة وإعادة الانضباط والعمل علي الحفاظ علي مرافق الدولة، والاعتماد في الصيانة علي العاملين في المدرسة.

بدورها وجهت مديرة المدرسة ، الشكر الي المحافظ علي التكريم، مؤكدة علي أن هذا التكريم ليس لشخصا فقط بل انه تكريم لكل العاملين في المدرسة والذين عملوا بجد واجتهاد حتي تخرج المدرسة في أفضل صورة.