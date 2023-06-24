عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم مدير مدرسة بالعريش لتنفيذ الصيانة طبقا المواصفات الفنية

تكريم مديرة مدرسة
تكريم مديرة مدرسة بالعريش

كرم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مدير مدرسة علي بن ابي طالب الإعدادية بالعريش نبيلة عيد علي الحجاوي، لتفانيها في العمل، وتنفيذ خطة الصيانة طبقا للمواصفات الفنية، وذلك بمنحها شهادة تقدير، وذلك في حضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم وغريب حسن، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء.


وأكد المحافظ، أن المكرمة ساهمت في تنفيذ الصيانة البسيطة للمدرسة طبقا للأصول الفنية وعلي أكمل وجه، فضلًا عن المحافظة علي أثاث المدرسة ورعاية الحديقة والحفاظ علي اللمسات الجمالية داخل المدرسة، وجعلها مثالا يحتذي به.
 

أضاف المحافظ، أنه تقديرًا لدورها في صيانة المدرسة قامت هيئة الأبنية التعليمية بتكريمها وشهادة تقدير وشنطة عدة للصيانة البسيطة لاستخدامها في صيانة المدرسة.

 

قدوة :


وأشار المحافظ، أنه تم تكريم مديرة المدرسة لتكون قدوة لباقي مديري المدارس للحفاظ علي المدارس واجراء الصيانة البسيطة وإعادة الانضباط والعمل علي الحفاظ علي مرافق الدولة، والاعتماد في الصيانة علي العاملين في المدرسة.
بدورها وجهت مديرة المدرسة ، الشكر الي المحافظ علي التكريم، مؤكدة علي أن هذا التكريم ليس لشخصا فقط بل انه تكريم لكل العاملين في المدرسة والذين عملوا بجد واجتهاد حتي تخرج المدرسة في أفضل صورة.

txt

محافظ شمال سيناء: خطة لرصف الطرق بمختلف أحياء مدينة العريش

العريش مديرة مدرسة الصيانة المواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

عن 3 لاعبين فقط .. تفاصيل جديدة عن صفقات الأهلي للموسم الجديد

التحقيق مع اليوتيوبر شادي سرور بتهمة إصابة 3 أشخاص في الغردقة

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب

أهم 5 دعوات فى يوم عرفة تمسكوا بها واحفظوها من الآن

وزير الأوقاف: الأضحية سُنة للمستطيع ولا تجزئ إلا بالإبل والأبقار والغنم

ترشيحاتنا

الحرب الأهلية بدأت رسميا.. فاجنر تعلن إسقاط طائرة سوخوي روسية.. شاهد

للأزواج.. إتلاف المنقولات يعرضك لعقوبات رادعة| احذر

إيران تبحث مع السعودية تسيير رحلات جوية من 21 مدينة بين البلدين

6225 شركة| استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

انتشالهم مهمة انتحارية.. عشرات الجثث ملقاة داخل منجم للذهب في جنوب إفريقيا

اتعمل بـ 50 ألف جنيه|صاحبة فستان النقود ترد على المنتقدين: فلوس جهازي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

احترس.. هذا المرض يصيبك بالاكتئاب| فما هو؟

فوائد عصير القصب.. احرص على تناوله لهذا السبب

قبل عيد الأضحى| أسعار المواشي بالأسواق.. لا تجعل نفسك عرضة للنصب

فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

حلم المونديال.. منتخب مصر ينتظر قرعة تصفيات كأس العالم.. فيديو جراف

غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ