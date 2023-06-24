محافظ شمال سيناء: خطة لرصف الطرق بمختلف أحياء مدينة العريش

قال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إنه جاري تنفيذ خطة لرصف الطرق بمختلف أحياء مدينة العريش العاصمة ، حيث سيتم ربط طريق خزان المياه، بالطريق الدائري الجديد بمدينة العريش لتسهيل حركة الدخول والخروج من المدينة ، حيث سيتم النظر فى رصف الطريق الرابط بين منطقة ابنى بيتك بمنطقه حى الزهور، كما تم توجية جزء من العمليات لرصف عدد من الطرق بمشروع ابنى بيتك منطقة الجولف.

مادة البيتومين:

ولفت اللواء شوشة، إلى أن تأخر العمل بالمحور الساحلى فى المنطقة الواقعة بين كنتاكي ومنطقة الخلفاء الراشدين، بسبب نقص في مادة البيتومين ، وهناك اولويات فى خطة العمل تشمل توفير البيتومين للمشروعات القومية العملاقه للانتهاء منه.

حيث سيتم تخصيص سيارتين نقل بصورة مؤقتة للمحافظة يوميا ، للانتهاء من رصف الطرق الرئيسية بعض المناطق.

وأكد اللواء شوشة، على استمرار عمليات ازالة مخالفات المبانى طبقا لقرار مجلس الوزراء. خاصة ازالة التعديات على الشوارع بمدينة العريش، حفاظا على أملاك الدولة.

من جانبه، يتابع رئيس مدينة العريش، عمليات رصف الطرق بالشوارع الرئيسية بمدينة العريش للانتهاء منها وفق المواعيد المحددة .

