عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء: خطة لرصف الطرق بمختلف أحياء مدينة العريش

استمرار تنفيذ عمليات
استمرار تنفيذ عمليات رصف الشوارع بالعريش

قال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إنه جاري تنفيذ خطة لرصف الطرق  بمختلف أحياء مدينة العريش العاصمة ، حيث سيتم ربط طريق خزان المياه، بالطريق الدائري الجديد بمدينة العريش لتسهيل حركة الدخول والخروج من المدينة ، حيث سيتم النظر فى رصف الطريق الرابط بين منطقة  ابنى بيتك  بمنطقه  حى الزهور، كما  تم توجية جزء من العمليات لرصف عدد من الطرق بمشروع ابنى بيتك منطقة  الجولف.

مادة البيتومين:

ولفت اللواء شوشة، إلى أن تأخر العمل  بالمحور الساحلى فى المنطقة الواقعة بين كنتاكي ومنطقة الخلفاء الراشدين،  بسبب نقص في  مادة البيتومين  ، وهناك اولويات فى خطة العمل تشمل توفير  البيتومين للمشروعات  القومية العملاقه للانتهاء منه.

حيث سيتم تخصيص سيارتين نقل بصورة مؤقتة للمحافظة يوميا ، للانتهاء  من رصف الطرق الرئيسية بعض  المناطق.

وأكد اللواء شوشة، على استمرار  عمليات ازالة مخالفات المبانى طبقا لقرار مجلس الوزراء. خاصة  ازالة التعديات على الشوارع بمدينة العريش، حفاظا على أملاك الدولة. 

من جانبه، يتابع رئيس مدينة العريش،  عمليات رصف الطرق بالشوارع الرئيسية بمدينة العريش للانتهاء منها وفق المواعيد المحددة .
 

txt

استعدادا لعيد الأضحى.. تجهيز المجازر الآلية بمدن شمال سيناء

العريش خطه رصف الطرق إحياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مستجدات صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

لو النور بيقطع عندك فى البيت.. اعرف طريقة تشغل الراوتر بدون كهرباء

الحرب بدأت.. انفجارات في أوديسا وصفارات إنذار بأرجاء أوكرانيا

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

ردا على التطورات الخطيرة.. الرئيس الروسي يلقي خطابا عاجلا

نزل 15 جنيه|هبوط غير مسبوق يضرب سعر الأرز لأول مرة منذ شهور

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

جهاد جريشة يعلق على ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو بكأس مصر

ترشيحاتنا

لدينا أكبر مركزين.. الزراعة: دعم كبير من القيادة السياسية للبحث العلمي التطبيقي

قوات الأمن الروسية تطوق مركز فاجنر في سان بطرسبرج

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

مزاعم عن تمرد قوات فاجنر الروسية وسيطرتها على مدينة بالقرب من ‎موسكو

وزير التعليم يصل الدقهلية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة 2023 “ للمكفوفين”

بمشاركة الأهلي.. رئيس الكاف يعلن موعد انطلاق دوري السوبر الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 أعراض في الفم تشير إلى الإصابة بمرض السكري.. احترس

إجازة عيد الأضحى.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن الأيام المقبلة

إيفكانا ترامب تثير الجدل بوجبة فطور صباحية سر رشاقتها.. اعرف التفاصيل

لم شمل أسرة بريطانية بحيوان أليف عمره 50 عامًا.. اعرف القصة كاملة

فيديو

غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

في ذكري ميلاد يوسف داوود.. كيف أنقذ سناء جميل على خشبة المسرح؟

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ