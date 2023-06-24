الشباب والرياضة بالشرقية تطلق فعاليات مبادرة يوم الخير.. اليوم

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أنه تستعد مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية لانطلاق فعاليات يوم الخير في ثاني انطلاقة لها بعد نجاح المرحلة الأولى من تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك وذلك اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة عصرا بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة من خلال اندية الفتاة والمرأة اندية التطوع، وذلك في اطار دور مراكز الشباب المجتمعى والريادي و التخفيف عن كاهل الاسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها دول العالم بالفترة الحالية .

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية ان مبادرة الخير في ثاني انطلاقة لها بمحافظة الشرقية تأتي في ضوء تفعيل دور مديرية الشباب والرياضة بالشرقية المجتمعى وفي اطار تحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية تؤدي أهدافها ورسالتها من خلال تنفيذ الأنشطة َتقديم كافة الخدمات للمواطنين، أشاد سيادته الانطلاقة الأولى للمبادرة في شهر رمضان المبارك وكان له من الأثر الإيجابي على المواطنين المستفيدين من المبادرة والنجاح الذي حققته المبادرة في اولي اطوار تنفيذها بمراكز الشباب والذي ترجمته تكرارها مرة أخرى من خلال توجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للاستمرار في تنفيذها على مدار العام، كما وجه سيادته منسقي المبادرة بالتأكيد على التنفيذ وتنظيم والفاعليات بمراكز الشباب من خلال التنسيق مع الإدارات الفرعية ومجالس إدارات مراكز الشباب محل تنفيذ المبادرة كما تم توجيه السادة مديري الإدارات الفرعية بتجهيز الأماكن الخاصة بالمبادرة واستغلال كافة الموارد المتاحة بمراكز الشباب لاستقبال الموطنين و الإشراف على عمليات تجميع الملابس واعادة تجهيزها للتسليم.

وأفادت تغريد عبد السلام مسئول اندية الفتاة والمرأة بأن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية سوف يتم تنفيذ مبادرة الخير "لبسك لغيرك عيد" بعدد ٣١ مركز شباب وهم :-

"النصر - الأمل-الشروق-السلام- المستقبل - المهدية - المؤانسة- ناصر- الزهور - بلبيس-العاشر من رمضان - مشتول السوق - بير عمارة - العجمي - شرقية مباشر - مباشر - القنايات- ههيا -نزلة العرين-منشأة رضوان -الشوبكي- شنبارة الميمونة - منيا القمح - الجديدة -الابراهيمية - ابو كبير - كفر صقر - الصالحية الجديدة-الحلمية- بير عمارة" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ونجوى صلاح محمود وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وتوجيهات الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة واشراف الدكتور ايمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتور احمد حماد مدير عام الشباب وراجى عياد مدير إدارة الخدمات الشبابية والدكتورة اسماء اسماعيل مدير إدارة الفتاة بوزارة الشباب.