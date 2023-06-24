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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أكاديمية الشرطة تنظيم ورشة العمل التدريبية للكوادر الإدارية بوزارة التنمية المحلية.. صور

ورشة العمل
ورشة العمل

نظمت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة ورشة العمل التدريبية الثامنة والعشرين الموجهة لعدد من الكوادر الإدارية (بوزارة التنمية المحلية) تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول) خلال الفتـــرة مـــــن (18 - 22/6/2023م) والتى شهدت مشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

  

واستهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومى المصرى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع - ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية” - تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة - وإستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام - والإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل - وجهود الدولة المصرية فى كافة المجالات لإحباط مخططات إسقاط الدول).

  

 كما يُعد تنظيم هذه الورشة إستمراراً للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية المشاركة فى تنمية الوعى المجتمعى والتحصين الفكرى لاسيما فى ظل التحديات الراهنة التى يواجهها الأمن القومى المصرى.

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