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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

17 كيلو بـ2 مليون جنيه.. القبض على شقيقين يتاجرين في الهيروين بالإسماعيلية

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدرة.

تلاحظ للخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية توقف سيارة ملاكى يستقلها شخصان ولدى التوجه لإستبيان الأمر قام مستقليها بالهروب داخل الأراضى الزراعية ، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (جوال بلاستيكى بداخله كمية من مخدر الهيروين وزنت 10 كيلو جرام تقريباً - عدد من الهواتف المحمولة).

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام أمكن تحديدهما (أحد الأشخاص وشقيقه ، مقيمان بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بمسكنهما وبحوزتهما (17 كيلو جرام لمخدر الهيروين الخام – مبلغ مالى) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,160,000 مليون جنيه تقريباً)

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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