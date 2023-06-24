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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق.. وتحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

نشر قسم التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

سعد المطعني: إذاعة القرآن الكريم هي إحدى ركائز الإعلام المصري| فيديو
أكد سعد المطعني، كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم، أن العمل في هذه الإذاعة شرف عظيم، معقبًا:" لأننا نعمل في مكان له مواصفات خاصة، إذاعة القرآن الكريم هي إحدى ركائز الإعلام المصري، وهذا يدل على أن رسالة مصر الحضارية ممتدة عبر العصور".

 

حسين عبدالغني: أصبحنا بلا قانون طوارئ بعد القضاء على الإرهاب
قال الإعلامي حسين عبدالغني، إن الدولة المصرية منحت ملف العشوائيات أولوية كبيرة جدا، وهو ما يعني أن هذا العشوائيات لا تليق بصورة مصر الجميلة، حيث نجحت في إزالة العشوائيات من كل مكان في القاهرة، الإسكندرية.

لعدم استهلاك طاقته| استشاري نفسي تنصح الأمهات بتخفيف الضغط على الأبناء بالإجازة
نصحت الدكتورة فيفيان مجدي استشاري الطب النفسي  في سلوك الأطفال الأباء والأمهات، بالتصرف الصحيح مع أبنائهم خلال فترة الإجازة الصيفية و هي تقليل الضغوط، بحيث لا يترك الأطفال أمام القنبلة الموقوتة و هو " الهواتف المحمولة" وأيضا عدم الضغط من الأمهات والآباء في اعطاء كورسات للأبناء والتدريبات، حتي لا يتشتت مخ الأطفال.

الخوخ بـ22 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم
شهدت أسعار بيع الفاكهة والخضار بأسواق محافظة القاهرة اليوم السبت 24 يونيه، ارتفاعا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرضت مقدمة برنامج  “ 8 الصبح ” المذاع على فضائية “دي إم سي” أسعار الخضار والفاكهة بالأسواق اليوم.

كثرة شرب الماء.. الأرصاد: ارتفاع نسبي فى درجات الحرارة والقاهرة تسجل 35
عرضت مذيعة “ الدي أم سي” ببرنامج “ 8 الصبح ” بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 24يونيه،  حيث شهدت حالة الطقس اعتبارا من اليوم تحسنا كاملا في الأحوال الجوية وارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، ونصحت بكثرة شرب المياه كثيرا على مدار اليوم نظرا لارتفاع درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية.

بعد توجيه الرئيس السيسي بتنفيذ مقبرة الخالدين|مدبولي: لدينا حلول وبدائل كثيرة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تعليقًا على تنفيذ مقبرة الخالدين، :" يمكن نقل الشاهد الخاص بالقبر ووضعه في مكان على مستوى لائق"، متابعًا: “بنجمع فيها مين هؤلاء الزعماء”.
 

التموين: سعر كيلو الخراف الحية 170 جنيها.. واللحم بلدي 100 %.. فيديو
عرض برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " تقريرا عن سعر كيلو الخراف الحية بمناسبة قرب حلول  عيد الأضحى  .

ارتفاع الحرارة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 24-6-2023.. فيديو
قدّمت الإعلامية رشا مجدي تقريراً عن أسعار الذهب  اليوم السبت 24_6_2023، وذلك خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

 

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
عرض برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، والذى تقدمه الإعلامية  رشا مجدي  ورئيس تحريره  أحمد حمدي ، تقرير فيديو عن  أسعار العملات  العالمية اليوم، السبت 17 يونيو  2023.

 

التوك شو اذاعة القران الكريم الإرهاب اسعار الخضروات الأرصاد الذهب

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