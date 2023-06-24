لعدم استهلاك طاقته| استشاري نفسي تنصح الأمهات بتخفيف الضغط على الأبناء بالإجازة

نصحت الدكتورة فيفيان مجدي استشاري الطب النفسي في سلوك الأطفال الأباء والامهات بالتصرف الصحيح مع أبنائهم خلال فترة الإجازة الصيفية و هي تقليل الضغوط، بحيث لا يترك الأطفال أمام القنبلة الموقوتة و هو " الهواتف المحمولة" وأيضا عدم الضغط من الأمهات والآباء في اعطاء كورسات للأبناء والتدريبات، حتي لا يتشتت مخ الأطفال.

ولفتت مجدي خلال لقائها ببرنامج ٨ الصبح المذاع على فضائية الدي أم سي مع الإعلامية داليا أشرف، إلى أنه يمكن اعطاء مادة واحدة فقط تعليمية للأطفال وممارسة لعبة رياضية واحدة فقط مع الأخذ في الإعتبار ضرورة تقوية وإصلاح نقاط الضعف لدي الأبناء التي من الصعب تنميتها أثناء الوقت الدراسي، فهذا هو الوضع الصحيح والسليم لاستغلال الإجازة، و فيما عدا ذلك يتسبب الآباء والأمهات في الاذي النفسي للأطفال بالضغط عليهم بقوة في كل الاتجاهات مما يجعله عند دخول الوقت الدراسي مصابا بانتكاسة شديدة.

وأوضحت استشاري الطب النفسي، كيفية التعامل مع الطفل الذي يشعر بعدم الثقة في نفسه وذلك بمساعدته على الخروج للمجتمعات عن طريق ذهابه للنادي ومحاولة دخوله في دائرة أصدقاء من نفس عمره ومشاركته مع أشخاص أكبر منه سنا و مساعدة الأم على تعريض الأبناء لمواقف مختلفة و متنوعة ولا يهابون دخول أبناءهم في مثل تلك المواقف حتي تقوي من شخصية الطفل ولا يصبح طفل هش وذو شخصية ضعيفة وشخصية غير واثقة بنفسها.

ووجهت فيفيان نصيحة للأمهات، وهي مساعدة الأبناء في وقت الإجازة على تطوير و تقوية نقاط الضعف لدى الأطفال كتحسين الخط عن طريق كتابة جمل وكلمات كثيرة، أو تقوية اللغة الإنجليزية عن طريق سماعه لقصص بدلا من استخدام الهواتف المحمولة وتضييع الوقت بأشياء سلبية فهذا يساعد على تنمية مهارات الأطفال بشكل حقيقي، مؤكدة على ضرورة استشارة الأم للآخرين في أي نقاط لا تجيدها فهذا شيئ لا يعيبها.

واشارت إلى بند مهم للغاية وهذا خطأ شائع يقع فيه الكثير من الأمهات وهو " الانكار وعدم الأعتراف" بنقاط ضعف أبنائهن قائلة "الأم تستسهل عشان متحطش على نفسها أعباء جديدة" وأول من ينفجر في وجهه مشكلة الإنكار والتغافل عن مشكلات أبنائها هى الأم، لأن المشكلة الصغيرة ستظل تكبر حتي تنفجر في وجهها وتضر بها أبنها أو بنتها، لكن من الصحيح أن تضع الام يدها على نقاط ضعف أبنائها وتقويها وتدعمها وهذا لا يعيبها أو يعيب أولادها نهائيا.

وذكرت فيفيان مجدي النقاط السلبية التي ينبغي الابتعاد عنها حتي لا يتعرض الطفل لمشكلة "فرط الحركة" وهو adht عندما يتعرض الطفل فجأة للجدول الدراسي و الإلتزام الشديد بمواعيد المدرسة بعد أن قضي الإجازة في فرط اللعب والحركة وهنا يجب على الام التمهيد للطفل بقرب دخول المدرسة وتعويدة على الاستيقاظ والنوم مبكرا حتي يستطيع التعايش والتأقلم مع وضع الالتزام بالمدرسة والمناهج الدراسية.