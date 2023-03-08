كيف تؤثر ممارسة التمارين على سلوك الأطفال والشباب؟.. دراسة توضح

تعتبر ممارسة التمارين بشكل منتظم من أفضل الطرق التي يستطيع بها الإنسان للحافظ على الصحة الجسدية ويمنع الاطفال من إكتساب السمنة، وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعات إدنبرة، وسترتاكشليد وبريستول في المملكة المتحدة، وجورجيا في الولايات المتحدة، أنه قد يساهم ممارسة الرياضة للأطفال في أن يمنعهم من القيام بالسلوكيات السيئة، ويعزز الصحة العقلية.

تأثير التمارين الرياضية الجسدية والعقلية على الاطفال والشباب

وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة قد تساهم في الحد من نشاط الأطفال، ومشاكل السلوك، مثل فقدان المزاج، والشجار مع الأطفال الآخرين، والكذب والسرقة، في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 13 سنة، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتتبع الباحثون بيانات 4 ألاف طفل تتراوح أعمارهم بين 11 سنة في المملكة المتحدة، ومشاهدة تأثير مستويات ممارسة التمارين الرياضية لمدة عام، ووجد الباحثون أن ممارسة التمارين المعتدلة إلى القوية له تأثير كبير على الصحة العقلية للأطفال والشباب وعلى سلوكهم.

وأشار الباحثون، إلى أنهم وجدوا بأن المستويات العالبة من النشاط البدني وحتى المعتدلة لها ارتباط كبير في الحد من أعراض الاكتئاب والصعوبات العاطفية؛ حيث إن النتائج تشير إلى أن النشاط البدني المعتدل والمكثيف المنتظم قد يكون له تأثير في حماية الأطفال و الصحة العقلية في وقت مبكر.

تأثير التمارين الرياضية الجسدية والعقلية على الاطفال والشباب

وشهد الباحثون، أن ممارسة التمارين الرياضية تساهم في تعزيز الصحة العقلية، بالإضافة إلى تعزز معدل ضربات القلب والتنفس، وقال البروفيسور جون رايلي، من جامعة ستراتكليد، إن النتائج تؤكد بأن ممارسة الرياضة والتمارين قد تساهم في تحسين الصحة العقلية للأطفال والشباب.

وقال الدكتور جوسي بوث، من كلية التعليم والرياضة التابعة لجامعة إدنبرة في موري في مدرسة التعليم والرياضة، : "إن هذه الدراسة تضيف إلى قاعدة الأدلة المتزايدة بشأن مدى أهمية ممارسة النشاط البدني للاطفال والشباب سواء كان للصحة العقلية والجسدية أيضا.