عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري علاقات نفسية: 82% من شخصية الطفل تتكون من التنشئة المجتمعية والأسرية

صدى البلد

قالت الدكتورة نانسي صميدة، استشاري علاقات نفسية، إن التربية الانفعالية واحد من أسباب العنف الأسري في الفترة الحالية، ومازال هذا النوع يتم ممارسته إلى الآن، موضحة أن التربية الانفعالية هي كل تربية تقوم على التهديد والتخويف والتجريح والتأليم والتلويم والتأنيب، وتؤدي لصدمات في الطفولة، وما ينتج عنه كبت في المشاعر، ويصل الأمر للتنمر، ومن ثم يتطور الأمر إلى التنمر على أسرته.

وأضافت "صميدة"، خلال كلمتها في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن الأسرة تغفل أن الشخصية تتكون 82% منها من التنشئة المجتمعية والأسرية والتربية الوالدية، وهذا أمر يجب تسليط الضوء عليه، وتوعية الأسر بهذا الأمر.

وتابعت استشاري العلاقات النفسية، أن التشوهات المعرفية والموروثات المجتمعية الخاطئة والفهم الخاطئ للدين أيضا أحد أسباب العنف الأسري، موضحا أنه يجب أن يكون هناك حوار ديني لين بعيدا عن الترهيب. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

غدا.. فصل الكهرباء عن مناطق بالمنصورة لإجراء الصيانة الدورية

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. صاحبة الفستان الأزرق تروي مفاجآت لأول مرة|فيديو

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

الصور الأولى لسيدة فاقوس قاتلة نجلها

موسيماني مهاجمًا صن داونز: كان عليه إقصاء الأهلي من دوري الأبطال

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

ترشيحاتنا

بيان عاجل من بولندا بشأن تورطها في تفجير "نورد ستريم"

تمكين المرأة اقتصاديا وقانون موحد للعنف.. 6 توصيات للجنة الأسرة بالحوار الوطني

ليس الزمالك.. طارق حامد يتلقى عرضا مصريا بـ 30 مليون جنيه بالموسم

مستشار الأمن الإسرائيلي يبحث مع الخارجية الأمريكية وقف التصعيد مع الفلسطينيين

لتجنب كارثة.. أوكرانيا تنفذ أكبر حملة إصلاحات في التاريخ الحديث |تفاصيل

رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لعملية بيع عملة الأرجنتين بالكيلو يثير جدلا على السوشيال ميديا

تنبؤات سيمبسون تحققت| مسلسل شهير يتنبأ بحادث الغواصة المفقودة.. تفاصيل لن تصدقها

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

فيديو

الجو حر كنت جيت بالمايوه.. ذلة لسان شيرين عبدالوهاب بالسعودية تجعلها في مرمى النقد

صرف معاشات شهر يوليو في هذا الموعد لجميع المستحقين

مي فاروق تكشف عن فنانة تستحق لقب "صوت مصر"

طرح شقق بالتقسيط في 4 مدن جديدة على 7 سنوات وخصم 20% للكاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ