استشاري علاقات نفسية تطالب بإقامة ورش عمل لتأهيل الرجل والمرأة قبل الزواج

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قالت الدكتورة نانسي صميدة، استشاري علاقات نفسية، إن توعية الزوج والزوجة أحد أهم الأدوار التي ستعمل على القضاء على العنف الأسري، إذ أنه يجب وجود توعية وتأهيل نفسي قبل الزواج، من خلال ورش عمل وغيرها من الجلسات التي تؤهل الزوج والزوجة.

وأضافت "صميدة"، خلال كلمتها في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن إقامة ورش عمل لتأهيل الزوجين قبل الزواج، أمر هام جدا، ويجب أن يتم عمله بأسعار زهيدة أو مجانية، ليتم تأهيلهم بشكل قوي قبل الزواج.

وتابعت استشاري العلاقات النفسية، أنه يجب أن يكون هناك توعية وإرشاد نفسي عن طريق ورش عمل داخل الأسرة الواحدة، إذ أن ورش العمل ستعمل على توعية طرق التواصل الصحيحة، فضلا عن العمل على الإرشاد الأسري في حالة الانفصال.

وأتمت كلمتها قائلة، إن تربية الطفل يجب أن تبدأ قبل الولادة بـ 20 عاما من خلال تربية أمه، إذ أن التأهيل النفسي للأم سيساعد بقوة على تربية الطفل بطريقة صحيحة.