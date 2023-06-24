الخوخ بـ22 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم

شهدت أسعار بيع الفاكهة والخضار بأسواق محافظة القاهرة اليوم السبت 24 يونيه، ارتفاعا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرضت مقدمة برنامج “ 8 الصبح ” المذاع على فضائية “دي إم سي” أسعار الخضار والفاكهة بالأسواق اليوم.

أسعار الخضار

وسجلت الطماطم 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس 7 جنيهات للكيلو، بينما سجل كيلو البصل 12.5 جنيها، بينما استقر سعر الكيلو الواحد لكل من الكوسة 12 جنيهات، وكيلو الليمون بـ 13 جنيها.

ووصل الفلفل الرومي إلى 12 جنيهات للكيلو الواحد، بينما سجلت الملوخية 6 جنيهات، والخيار 8 جنيهات، والباذنجان 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة في السوق المصري

وبالنسبة لأسعار الفاكهة بلغ سعر الكيلو الواحد من الخوخ 22 جنيها والجوافة 12 جنيها للكيلو، بينما استقر سعر الفراولة على 10 جنيهات، والكانتلوب 10 جنيهات بينما انخفض سعر الموز مسجلا 10 جنيهات.