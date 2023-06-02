الطماطم بـ 4 جنيهات.. أسعار الفاكهة والخضار اليوم

شهدت أسعار بيع الفاكهة والخضار بأسواق محافظة القاهرة اليوم الجمعة، انخفاضا فى بعض الأسعار، حيث رصدت فضائية “دي إم سي” ببرنامج “ 8 الصبح ” أسعار الخضار والفاكهة.

سجلت الطماطم 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس 5.5 جنيه للكيلو، بينما سجل كيلو البصل 11 جنيها، بينما استقر سعر الكيلو الواحد لكل من الكوسة 7 جنيهات، وكيلو الليمون بـ 10 جنيهات.

ووصل الفلفل الرومي إلى 9 جنيهات للكيلو الواحد، بينما سجلت الملوخية 7 جنيهات، والخيار 9 جنيهات، والباذنجان 7 جنيهات.



وبلغت أسعارالفاكهة سعر الكيلو الواحد من البرتقال 6 جنيهات، والجوافة 12 جنيها للكيلو، بينما استقر سعر الفراولة على 10 جنيهات، بينما انخفض سعر الموز مسجلا 10 جنيهات.





