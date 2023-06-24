سعد المطعني: إذاعة القرآن الكريم هي إحدى ركائز الإعلام المصري| فيديو

أكد سعد المطعني، كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم، أن العمل في هذه الإذاعة شرف عظيم، معقبًا:" لأننا نعمل في مكان له مواصفات خاصة، إذاعة القرآن الكريم هي إحدى ركائز الإعلام المصري، وهذا يدل على أن رسالة مصر الحضارية ممتدة عبر العصور".

وقال “المطعني”، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، إن هذه الإذاعة هي أم إذاعات القرآن الكريم في العالم، ومنها انبثقت كل إذاعات الدنيا؛ فهي أقدم إذاعات القرآن الكريم.

وأضاف كبير المذيعين بإذاعة القرآن الكريم أن الإعلاميين والمذيعين المصريون هم من أنشأوا جميع إذاعات القرآن الكريم في العالم العربي، مؤكدًا: “مصر لم تبخل على أي إذاعة منشأة حديثًا بالبرامج والمصاحف المرتلة والمجودة”، وهذا هو دور مصر الثقافي التنوري، مشيرًا إلى أن إذاعة القرآن الكريم هي القوة الناعمة التي تخاطب القلوب أولًا.