كثرة شرب الماء.. الأرصاد: ارتفاع نسبي فى درجات الحرارة والقاهرة تسجل 35

عرضت مذيعة “ الدي أم سي” ببرنامج “ 8 الصبح ” بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 24يونيه، حيث شهدت حالة الطقس اعتبارا من اليوم تحسنا كاملا في الأحوال الجوية وارتفاع في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، ونصحت بكثرة شرب المياه كثيرا على مدار اليوم نظرا لارتفاع درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمي اليوم علي القاهرة 35 درجة ومن المتوقع ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع أن تعاود ارتفاعاتها من جديد آخر الأسبوع.

ويكون حالة الطقس اليوم، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية والصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وتعود فرص الأمطار على مناطق بالبلاد خلال الطقس اليوم، حيث يكون هناك أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى 35 للعظمى والصغرى23 درجة

العاصمة الإدارية 34 للعظمي 23 للصغري

الإسكندرية 30 للعظمي 21 للصغري

العلمين الجديدة 29 للعظمي 20 للصغري

6 أكتوبر36 للعظمي 23 للصغري

السلوم29 للعظمي18 للصغري

دمياط 30 للعظمي 23 للصغري

بورسعيد 31 للعظمي 22 للصغري

المنصورة35 للعظمي 22 للصغري

الإسماعيلية 36 للعظمي 22 للصغري

السويس 36 للعظمي 22 للصغري

شرم الشيخ 38 للعظمي 27 للصغري

رفح 29 للعظمي 22 للصغري

طابا 35 للعظمي 23 للصغري

بني سويف 36 للعظمي 23 للصغري

الغردقة 37 للعظمي 25 للصغري

أسيوط 37 للعظمي 23 للصغري

الوادي الجديد 41 للعظمي 24 للصغري