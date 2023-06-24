درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على القاهرة الكبرى والمحافظات .. فيديو

قدّمت الإعلامية رشا مجدي ، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت ، 24 يونيو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت.



وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ويصاحبه ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، إلى جانب نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت :

العظمى الصغرى

القاهرة 35 - 23

الإسكندرية 29- 21

الإسماعيلية 38 - 22

الغردقة 35 -26

أسوان 39- 28

سوهاج 35 - 24

المنيا 36 - 24