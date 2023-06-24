الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

وقعت مشادة بين الدكتور سعد الهلالي أستاذ الفقه والشيخ رضا إبراهيم أحد علماء الأزهر حول جواز الأضحية بالطير بدلا من البهائم وذلك في حالة تعسر الشخص .

هل يجوز الاضحية بالطيور؟

خصص الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، فقرة عن حالة الجدل المثارة بشأن نوع الأضحية في عيد الأضحى المبارك.

وقال الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، إن الأضحية تكون من البهائم، وليس الطيور، مضيفا أن بعض الروايات تشير إلى اثنين من الصحابة لم يضحوا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.